Петропавловск-Камчатский, 20 ноября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Волны высотой до десяти метров ожидаются у побережья Камчатки в акватории Тихого океана и Берингова моря в связи с влиянием на полуостров мощного циклона. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

«Действует штормовое предупреждение. В акватории Тихого океана и Берингова моря в середине ночи 20 ноября ожидается опасное волнение высотой 8–10 метров. Явление сохранится до середины дня 21 ноября», — уточняется в сообщении регионального ведомства.

Отмечается, что из-за высоких волн возможен перелив и размытие морской водой песчаных кос в районе поселков Апуска и Корф и затопление низменностей на северо-востоке Камчатского края. Сильное волнение ожидается в акватории Охотского моря на западном побережье Камчатки, на участке посёлок Октябрьский — село Устьевое. Угроза переливания сохранится до вечера 20 ноября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у побережья Турции сел на мель сухогруз под флагом Панамы. Из-за сильного шторма судно практически разломилось надвое. Сухогруз следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий Алиага. Проведение поисково-спасательной операции не удаётся начать из-за плохих погодных условий.

Также сообщалось, что шторм и волны, поднятые ураганным ветром, полностью затопили набережную и пляж Геническа в Херсонской области. Ветер и сильное волнение моря наблюдаются с предшествующей ночи. Вода подтопила отдельные участки дороги на Арабатской стрелке.