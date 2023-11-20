Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта ошеломляюще и неприемлемо, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Chatham House Антониу Гутерриш

«Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, в их числе женщины и дети. Это должно прекратиться», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации 19 ноября.

Гутерриш подчеркнул, что глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двумя школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Генеральный секретарь также призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября в пресс-службе властей палестинского анклава сообщили, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей и 3,3 тысячи женщин. Ранения же получили порядка 30 тысяч человек.