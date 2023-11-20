Вашингтон, 20 ноября, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди страны Розалин Картер, жены экс-президента США Джимми Картера, выразили действующий американский лидер Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден. Заявление 19 ноября распространила пресс-служба Белого дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Она всегда будет в наших сердцах. От имени благодарной нации мы посылаем нашу любовь президенту Картеру, всей семье Картер и бесчисленному количеству людей в нашей стране и во всём мире, чья жизнь стала лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер. Да благословит Бог нашего дорогого друга. Да благословит Бог великого американца», — сказано в заявлении супругов Байден.

Президент США и первая леди отметили, что их с Розалин Картер связывали четыре десятилетия дружбы, в течение которых они всегда чувствовали «надежду, теплоту и оптимизм», которые излучала супруга Джимми Картера.

Ранее ИА Регнум сообщало о смерти экс первой леди США Розалин Картер, супруги Джимми Картера, 39-го главы американского лидера, возглавлявшего страну в период с 1977 по 1981 год. Она скончалась дома, в кругу семьи, на 97-м году жизни.