Санкт-Петербург, 20 ноября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Внук основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение властей Санкт-Петербурга посетить город в 2024 году, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Глава субъекта федерации уточнил, что Пьер де Голль уже успел познакомиться с городом, когда прилетал для участия в работе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. Беглов отметил, что внук генерала выступает за активное сотрудничество между Россией и Францией, основанное на исторической памяти.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга написал, что Пьер де Голль заявил в разговоре с ним, что остается человеком твердых убеждений. По мнению главы города, это является большой редкостью для современного западного мира.

Беглов также назвал де Голля «достойным внуком своего великого деда».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Пьер де Голль побывал на торжественных мероприятиях в Волгограде, приуроченых к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В ходе визита он рассказал, что у него вызывает восхищение единение и патриотизм русского народа на фоне давления на Россию со стороны западных стран.

16 ноября Пьер де Голль заявил о своём желании получить гражданство России.