Вашингтон, 20 ноября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в его адрес в том, что он поддерживает антисемитизм. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далёкого от правды», — заявил Маск.

Также предприниматель подчеркнул, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в социальной сети X, владельцем которой является Илон Маск, в связи со скандалом, возникшим после публикации Маском комментария, в котором миллиардер согласился с тезисом пользователя, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Позднее к бойкоту против Маска присоединились кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate.