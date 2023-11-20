Нью-Дели, 20 ноября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Индийская компания Bharat Forge, которая является ведущим производителем артиллерийских систем, подтвердила планы о поставке в Армению своих самоходных гаубиц MArG 155, передает издание Indian Defence Research Wing (IDRW).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Журналисты выразили мнение, что этот контракт знаменует важную веху в стремлении Индии развивать экспорт оборонной техники. Кроме того, в публикации отмечается, что страна становится ключевым поставщиком вооружений для Армении.

В статье говорится, что в 2020 году армянские власти приобрели у Индии четыре мобильных радиолокационных установки «Свати», а в сентябре 2022 года стороны подписали контракт на закупку за $245 млн реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Пинака», противотанковых ракет и различных боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте газета The Economic Times проинформировала, что Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Чёрное море. Он должен будет проходить параллельно международному транспортному коридору «Север — Юг», соединяя Мумбаи с Европой через иранскую и армянскую территории в обход Азербайджана.

В июле газета Hindustan Times написала о том, что Индия и Франция планируют совместно заниматься производством различных видов вооружений. Это касается строительства палубных истребителей и дизель-электрических.