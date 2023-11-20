Турин, Италия, 20 ноября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович в матче финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине одержал победу над итальянцем Янником Синнером, став тем самым семикратным победителем турнира.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Встреча завершилась с общим счётом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. При этом на групповом этапе Синнеру удалось обыграть первую ракетку мира со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Одержав победу в турнире, сербский теннисист выиграл седьмой титул в нынешнем сезоне, став единоличным лидером по этому показателю. Ранее Джокович становился победителем Итогового турнира ATP в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября ATP опубликовала обновлённый рейтинг лучших теннисистов, первое место которого с 9945 очками занял сербский теннисист Новак Джокович. Также в рейтинг попали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко.