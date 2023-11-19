Лондон, 20 ноября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Авиарейсы оказались задержаны в аэропорту Хитроу в Лондоне из-за сильного ветра и проблем с нехваткой персонала, написала газета Guardian со ссылкой на службу воздушного движения Британии (NATS).

(сс) Mike Burdett Самолет в аэропорту Хитроу

В заявлении ведомства говорится, что оно делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия перебоев. Журналисты также привели обращение представителей аэропорта о том, что плохая погода может внести «незначительные изменения» в расписание полётов.

В Guardian также сообщили о пассажирах Хитроу, которых возмутила ситуация с задержкой рейсов. Они оставляют гневные записи по этому поводу в социальных сетях. Часть пассажиров пожаловалась, что их рейсы были отменены.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября профсоюз Unite проинформировал, что в октябре около 170 работников, обслуживающих ленты выдачи багажа в Хитроу, проведут серию забастовок с требованием повысить заработную плату. В организации предупредили, что проведение акций может привести к нарушениям в работе аэропорта.

Хитроу открыли в 1929 году. Он является крупнейшей воздушной гаванью Лондона. Аэропорт находится в 25 км к западу от центра британской столицы и имеет пять терминалов.