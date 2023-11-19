Вашингтон, 20 ноября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что не способен спрогнозировать сроки вызволения новых заложников из плена радикального палестинского движения ХАМАС, которое удерживает их в секторе Газа. Об этом он сказал в беседе с журналистами на военно-морской базе в Норфолке.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не могу сообщить вам этого», — отметил американский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября новостное издание Yedioth Ahronoth проинформировало, что Израиль отверг предложение ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Израильская сторона потребовала не разлучать матерей с детьми и заявила о готовности рассмотреть сделку, если радикалы отпустят 70 заложников.

Газета The Washington Post написала, что Израиль и Палестина близки к заключению договоренности о прекращении огня на пять дней и освобождении заложников, находящихся в Газе. При этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон опровергла указанную информацию.