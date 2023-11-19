Калуга, 20 ноября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Приблизительно 130 российских граждан, которых эвакуировали из Палестины, будут размещены в Калужской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша

По словам губернатора, их прибытие ожидается в ближайшее время.

«Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек», — написал Шапша.

Глава региона уточнил, что эвакуированные люди станут жить в одном из пунктов временного размещения. Губернатор поручил областному правительству помочь вынужденным переселенцам в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, днём 19 ноября МЧС России проинформировано, что в Москву вылетела группа российских граждан и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Самолёт ведомства доставил в РФ 117 соотечественников. Их сопровождали медики и психологи МЧС.

До этого в Россию прибыли в общей сложности 550 человек, эвакуированных из Газы. В их числе 230 детей. 18 ноября МЧС России сообщило, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта с сектором Газа покинули ещё 46 граждан России, которые вместе со своими родственниками выдвинулись в Каир.