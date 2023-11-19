Вашингтон, 20 ноября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. США собирают сведения об атаке израильской армии (ЦАХАЛ) на школу «Аль-Фахура» в секторе Газа, которая находится под управлением ООН. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Речь идёт об ударе по учреждению 18 ноября. Файнер отметил, что американские власти находятся в координации с Израилем по этому поводу.

Заместитель советника уточнил, что для США станет «абсолютно неприемлемым» факт того, что при атаке пострадали гражданские лица, если такая информация подтвердится.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября президент Колумбии Густаво Петро, который прибыл в Венесуэлу на международную книжную ярмарку, выступил с осуждением бомбардировки сектора Газа израильскими военными. Он также назвал такие действия ЦАХАЛ варварством.

19 ноября газета The Washington Post написала о том, что США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились о пятидневной паузе в боях в Газе в обмен на освобождение заложников. Журналисты уточнили со ссылкой на источники, что освобождение заложников может начаться в ближайшие дни.