В Финляндии состоялись митинги против закрытия КПП на границе с Россией
В двух городах Финляндии прошли митинги против закрытия КПП на границе с Россией
Хельсинки, 19 ноября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией состоялся в финских городах Лаппеенранта и Йювяскюля. Об этом 19 ноября сообщает портал Yle.
Отмечается, что акция протеста продолжалась около двух часов, демонстранты призывали власти открыть хотя бы один КПП, так как до открытых пунктов пропуска на севере страны добраться сложно, а без автомобиля практически невозможно. Как уточнили жители городов в соцсетях, акция стала заметным явлением, в ней приняли участие около 200–300 человек.
Часть митингов была посвящена чтению историй людей, которые из-за закрытия границы не могут встретиться со своими близкими, живущими в России. Кроме того, участники митингов подписывали петицию, где указывали на необходимость открыть КПП.
Ранее ИА Регнум сообщало, что финские пограничники начали переговоры с российскими коллегами по поводу беженцев, прибывающих через контрольно-пропускной пункт «Вартиус».
Финские власти 16 ноября объявили о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года. Утверждается, что причиной закрытия КПП стало увеличение количества нелегальных мигрантов.
Позднее власти Финляндии якобы из-за сильной загруженности временно закрыли пятый по счёту КПП «Вартиус», находящийся по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии. На этот КПП прибыли финские военные и начали возводить временный барьер возле пограничных заграждений.