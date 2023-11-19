Хельсинки, 19 ноября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией состоялся в финских городах Лаппеенранта и Йювяскюля. Об этом 19 ноября сообщает портал Yle.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

Отмечается, что акция протеста продолжалась около двух часов, демонстранты призывали власти открыть хотя бы один КПП, так как до открытых пунктов пропуска на севере страны добраться сложно, а без автомобиля практически невозможно. Как уточнили жители городов в соцсетях, акция стала заметным явлением, в ней приняли участие около 200–300 человек.

Часть митингов была посвящена чтению историй людей, которые из-за закрытия границы не могут встретиться со своими близкими, живущими в России. Кроме того, участники митингов подписывали петицию, где указывали на необходимость открыть КПП.

Ранее ИА Регнум сообщало, что финские пограничники начали переговоры с российскими коллегами по поводу беженцев, прибывающих через контрольно-пропускной пункт «Вартиус».

Финские власти 16 ноября объявили о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года. Утверждается, что причиной закрытия КПП стало увеличение количества нелегальных мигрантов.

Позднее власти Финляндии якобы из-за сильной загруженности временно закрыли пятый по счёту КПП «Вартиус», находящийся по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии. На этот КПП прибыли финские военные и начали возводить временный барьер возле пограничных заграждений.