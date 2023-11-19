Оттава, 19 ноября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Советскую двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади пожизненно отстранили от тренерской деятельности, заявил адвокат Эмир Краун со ссылкой на соответствующее решение Федерации гимнастики Канады (Gymnastic Canada).

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«Эльвире Саади пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок и соревнований», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что бывшая спортсменка лишена членства в организации и любых региональных отделениях на ближайшие десять лет. Ограничение включает в себя запрет на любую связанную с организацией деятельность, в том числе тренерство и судейство.

По истечению срока дисквалификации Эльвира Саади, переехавшая в Канаду в 1991 году, сможет заняться подготовкой тренеров, однако при этом ей нельзя будет иметь прямых контактов со спортсменами.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Международная федерация гимнастики опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов. Согласно заявлению, FIG не будет допускать до участия в соревнованиях спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами. Также федерация не пустит на турниры тех, кто публично поддержал проведение Россией специальной военной операции.