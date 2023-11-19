Москва, 19 ноября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Ряд способов защиты от мошенников предложил эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин, рассказав о них журналистам.

В качестве одного из таких методов противостояния аферистам эксперт посоветовал гражданам установить на свои гаджеты приложение, позволяющее определять телефонный номер. Подобные программы подсказывает абоненту об опасности в случае присутствия номера в специальной информационной базе.

«Воспользуйтесь приложением для распознавания входящих вызовов. Не берите трубку, если номер отметился как спам или вредоносный», — отметил Фомин, слова которого приводит агентство »Прайм».

По его словам, в случаях, когда человек всё же отвечает на вызов незнакомого номера, следует поскорее завершать разговор и не перезванивать на такие номера. Фомин также призвал установить пин-код на сим-карту, чтобы обезопасить себя при утере или краже телефона.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что необходимо избегать любых действий, при которых личные данные гражданина могут оказаться в информационной базе мошенников. Для этого необходимо выбирать надёжных мобильных операторов и не делиться личной информацией.

Фомин добавил, что пользователю также нужно использовать сложные пароли.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в интервью радио Sputnik о том, что некоторые мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв. Он уточнил, что аферисты собирают персональную информацию о человеке, чтобы затем использовать эти данные для его обмана.

Речь может идти о внушительном объеме данных из социальных сетей или информационных баз. Соловьев пояснил, что, после составления этого «профиля», мошеннику становится легче распознать уязвимые места своей жертвы.