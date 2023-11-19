Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала фото и видео — материалы, якобы подтверждающие местонахождение заложников движения ХАМАС на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа. Публикация выложена 19 ноября в Telegram-канале израильской армии.

«Новые данные, обнаруженные ЦАХАЛ и Агентством безопасности Израиля, доказывают, что больница «Аш-Шифа» использовалась в качестве террористической инфраструктуры, куда террористы ХАМАС доставили заложников, захваченных в субботу, 7 октября», — сказано в комментарии к материалам.

На видеозаписи с камеры видеонаблюдения запечатлено, как некие вооружённые люди ведут по коридорам нескольких мужчина и везут человека на медицинской каталке. Утверждается, что это похищенные бойцами ХАМАС с территории Израиля заложники, среди которых есть мирные граждане Непала и Таиланда.

Также опубликована фотография, на которой, как утверждает ЦАХАЛ, запечатлён один из военных грузовых автомобилей ХАМАС, припаркованный на территории больницы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа остаются свыше 300 человек, из них 25 медицинских работников и 291 пациент. Среди пациентов — 32 младенца, состояние которых медики оценивают как критическое. Представители ВОЗ, побывавшие в больнице, назвали ситуацию отчаянной.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус заявил 18 ноября, что медицинский комплекс «Аш-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать: отсутствует вода и продукты, нет электричества, нет топлива, запасы медикаментов истощены. По его словам, ВОЗ уже начала работу над планом срочной эвакуации, которая должна пройти в ближайшие двое-трое суток.