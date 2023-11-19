Хельсинки, 19 ноября, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» вечером 19 ноября временно остановила свою работу из-за неисправности в турбинной установке, сообщила компания-оператор объекта Teollisuuden Voima.

KIMMO BRANDT/EPA/TASS

Причина поломки выясняется. Новую информацию компания представит после выяснения сроков ремонта.

АЭС «Олкилуото» расположена на полуострове Олкилуото на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Полуостров относится к губернии Западная Финляндия.

Электростанция имеет три действующих реактора, которые производят около 30% объема энергии, потребляемого в Финляндии. В стране также действует АЭС «Ловииса» с советскими реакторами ВВЭР-440/213.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года стало известно, что на АЭС «Олкилуото-3»получили повреждения внутренние части питательных насосов, которые находятся в машинном зале. Указанный энергоблок в пробном режиме подключили к сети в марте 2022 года.

В мае 2022 года финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» фирмой RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». При этом соглашение о возведении станции действовало с 2013 года.