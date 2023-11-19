Москва, 19 ноября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Иск о защите чести и достоинства подал против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной рэпер Егор Крид (псевдоним Егора Булаткина) в Замоскворецкий суд Москвы. Исковое заявление зарегистрировано 19 ноября в картотеке дел суда.

Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Рэпер Егор Крид

Как следует из документа, он зарегистрирован 16 ноября. Истцом является Булаткин, ответчик по иску — ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Мизулина Е. М. Иск относится к статье «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

Предположительно, поводом для судебного иска могли послужить высказывания и публикации Мизулиной. В частности, в марте текущего года в своём Telegram-канале она упомянула Крида среди блогеров, размещающих «незаконную рекламу казино» в своих аккаунтах в соцсетях, а позднее назвала рэпера «главным скамером страны», что в переводе с английского означает «мошенник».

В октябре Мизулина заявила, что в отношении Крида и нескольких других блогеров полиция проводит проверку из-за «незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр».

Размер претензий по судебному иску к Мизулиной и «Лиге безопасного интернета» не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член ОП РФ, директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»Мизулина направила в Роскомнадзор и ФНС России список из 24 стримеров, незаконно рекламирующих онлайн-казино на площадках YouTube, Twitch, Telegram, Kick.

В перечень вошли блогеры Гусейн Гасанов, Витус, Егор Крид и другие. При этом семеро блогеров из списка и ранее занимались незаконной рекламой, отметила глава ассоциации, по ним в ведомства направлены повторные письма.