Вашингтон, 19 ноября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Армия США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели успешные испытания новой оперативно-тактический ракеты большой дальности Precision Strike Missile (PrSM), сообщила 16 ноября пресс-служба компании.

Кадр из видео

«Одна ракета PrSM была выпущена из пусковой установки HIMARS и поразила цель», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это были производственные квалификационные лётные испытания. Они проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ракету запустили с помощью установки HIMARS.

Как сообщил вице-президент подразделения Precision Fires в корпорации Джей Прайс, это было первым производственным квалификационным испытанием в серии шагов по развёртыванию этих ракет до конца текущего года. Он назвал PrSM критически важным военным потенциалом США и главным направлением в модернизации высокоточного оружия большой дальности.

PrSM — высокоточная ударная ракета нового поколения класса «земля — земля», её радиус поражения — 400 км. Она также совместима с бронемашиной M270.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ впервые стала лидером ракетно-ядерной отрасли. Он напомнил, что наша страна также стала обладателем уникальной технологии — гиперзвукового оружия. Это лидерство десятилетиями будет гарантировать безопасность России, подчеркнул Патрушев.

5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании крылатых ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник». Он также объявил о почти полном завершении работ над ракетами «Сармат».