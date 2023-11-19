Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Израильские силовики за последние несколько дней взяли в плен более 100 членов палестинского движения ХАМАС, сообщила 19 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Службой общей безопасности были задержаны и переправлены в Израиль для допросов более 100 террористов из ХАМАС», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что среди пленных есть трое террористов, которые причастны к нападению на Израиль 7 октября. Силовики провели десятки допросов палестинцев, задержанные раскрыли методы борьбы с ЦАХАЛ, секреты рытья тоннелей и тонкости процесса вербовки. Информацию начали использовать для боевых действий против боевиков, добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ 27 октября объявила о начале полноценной наземной операции в секторе Газа. 19 ноября газета The New York Times сообщила, что Израиль сообщил администрации США, что планирует продолжать зачищать северную часть палестинского анклава ещё несколько недель.

18 ноября ЦАХАЛ объявила о расширении военной операции. Также в армии сообщили, что израильские военные столкнулись в крупными палестинскими силами в городе Газе, продвигаясь к важным объектам ХАМАС.