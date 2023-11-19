Москва, 19 ноября, 2023, 21:25 — ИА Регнум. «Роснефть» и управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию проектов, повлияющих на увеличение спроса на автомобильный туризм по России, продвижение туристического потенциала Алтайского края, а также сервисов сети АЗС «Роснефть». Меморандум подписали на международной выставке-форуме «Россия».

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» и Алтайский край будут сотрудничать в сфере туризма

Документ предполагает, что в Алтайском крае появятся новые туристические маршруты, которые проходят через АЗС «Роснефти». Кроме того, в меморандуме перечислены мероприятия, которые повысят общий уровень комфорта туристов.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует несколько региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» и Алтайский край будут сотрудничать в сфере туризма

Один из приоритетов «Роснефти» — это развитие придорожного сервиса и повышение уровня в сети «АЗС «Роснефть». Это способствует развитию внутреннего автотуризма, так как сеть АЗС компании — одна из крупнейших в России как по количеству станций, так и по географическому покрытию, а также является одним из лидеров рынка по узнаваемости и качеству топлива.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона и экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.