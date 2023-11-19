Белград, 19 ноября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Сборная Сербии по футболу в домашнем матче с Болгарией 19 ноября сыграла вничью и вышла в финал чемпионата Европы 2024 года.

ANDREJ CUKIC/ EPA/TASS Отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2024: Сербия — Болгария

Встреча прошла в Лесковаце и завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Милош Велькович и Срджан Бабич, у гостей — Георгий Русев и Кирил Десподов.

Как сообщало ИА Регнум, автогол не дал Армении победить Уэльс в отборе на Евро-2024. Встреча состоялась 18 ноября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 1:1, все голы забили армянские футболисты. Полузащитник Лукас Селараян распечатал ворота противника уже на пятой минуте, но его товарищ по команде Наир Тикнизян на 45+2-й минуте, отбивая угловой удар валийцев, забил гол в свои ворота.