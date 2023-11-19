Москва, 19 ноября, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Группа россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, вылетела в Москву, сообщили 19 ноября в пресс-службе МЧС.

МЧС России/ТАСС

«Самолёт Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.

В пути россиян сопровождали медики и психологи МЧС.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что спецборт доставит ещё 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, в Москву. В ведомстве отметили, что уже удалось вывезти более 550 человек, включая 230 детей.

Кроме того, самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Москву 19 ноября четвёртую группу россиян, состоящую из 120 человек. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву 12 ноября. На борту находились 70 человек. Затем в Россию 15 ноября спецбортом доставили 98 человек.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 17 ноября сообщил, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация.