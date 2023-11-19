Москва, 19 ноября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Шеремет 19 ноября назвал русофобским решение властей Финляндии о закрытии крупнейших пограничных пунктов пропуска и призвал их вспомнить пословицу о том, что без соседа не проживёшь.

LAURI HEINO/EPA/TASS

Шеремет выразил сожаление в связи с тем, что финские власти взяли подобный курс.

«Жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, односторонне перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав неожиданно для всех на скользкий путь конфронтации, позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживешь, а без соседа нет», — заявил он «РИА Новости».

Как подчеркнул депутат, Финляндия принимает заведомо ущербные для себя решения, обрекая народ на совершенно бессмысленное противостояние.

Первые шаги

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что следует ограничить движение через КПП на границе с Россией якобы из-за увеличения числа нелегальных мигрантов. Ей вторила глава МИД страны Элина Валтонен, сообщившая о закрытии въезда в Финляндию автомобилям с российскими номерами. Заместитель командующего пограничной службой Юкка Луккари заявил о запрете на пересечение границы на велосипедах, которыми, по его словам, всё чаще начали пользоваться беженцы.

Пересечение русофобских границ

На следующий день после его слов закрыли четыре пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года. Кремль с сожалением констатировал недружественность действий финских властей, выбравших путь дистанцирования от прежнего позитивного характера двусторонних отношений с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва примет ответные меры в межведомственном формате.

Более восьми тысяч жителей Финляндии выступили 18 ноября против закрытия границы с Россией, подписав соответствующую петицию, в преамбуле которой указано, что решение финского правительства о закрытии приграничного движения нарушает права человека. В тот же день в Хельсинки состоялась согласованная с полицией акция протеста с участием 300 россиян.

Позднее власти Финляндии временно закрыли пятый по счёту КПП «Вартиус», находящийся по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии. КПП перестал работать якобы из-за большой загруженности — за один день через него прошли 67 просителей убежища. Позднее к границе с Россией прибыли финские военные и начали возводить заграждения на закрытом «Вартиусе». 19 ноября финские пограничники начали переговоры с российскими коллегами по поводу беженцев, прибывающих через «Вартиус».