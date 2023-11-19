Тегеран, 19 ноября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Исламским странам нужно хотя бы на время прекратить отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, заявил 19 ноября после посещения выставки военных достижений Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мусульманские правительства должны разорвать свои политические отношения с сионистским режимом хотя бы на ограниченный период времени», — сказал он.

Хаменеи также призвал ограничить объёмы поставок энергоресурсов и товаров Израилю. Иранский лидер добавил, что Тель-Авив, несмотря на превосходство в вооружениях, до сих пор не смог справиться с палестинским движением ХАМАС.

Верховный лидер Ирана 1 ноября уже призывал исламский мир прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю, пока его армия ведёт бои в секторе Газа.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков, комментируя это обращение, сообщил, что Израиль потребляет немного нефти и в случае эмбарго США или Норвегия без труда смогут удовлетворить эти потребности.

Агентство Reuters 16 ноября сообщило, что Хаменеи направил послание ХАМАС, в котором заявил, что Иран не вмешается в палестино-израильский конфликт. Поводом для этого стало то, что палестинские боевики не предупредили Тегеран о планах напасть на Израиль 7 октября.