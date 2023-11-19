Париж, 19 ноября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Шляпу-двууголку (бикорн) первого императора Франции Наполеона I Бонапарта продали на аукционе в Фонтенбло за рекордные почти 2 млн евро. Об этом 19 ноября сообщил аукционный дом Osenat.

«После долгих торгов шляпа императора Наполеона нашла своего покупателя за 1 932 000 евро», — сообщили организаторы торгов.

Сумма стала рекордной для коллекции, связанной с Наполеоном. До начала торгов шляпу оценивали в 600-800 тыс. евро. До сегодняшнего дня самым дорогим предметом Наполеона считалась другая шляпа, купленная на торгах 2014 года южнокорейским бизнесменом за 1,8 млн евро.

Выставленная на торги на этот раз шляпа датируется примерно 1810 годом, и, как утверждается, именно её император носил на борту брига Inconstant, когда бежал с острова Эльба.

На сайте Osenat сообщается, что проданная шляпа хранилась до XIX века в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона, а его внук продал её дижонскому антикварщику.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году другую двууголку французского императора выставили на аукционе Sotheby’s. Как уточнялось, это была шляпа, которая «путешествовала вместе с Наполеоном во время военной кампании 1807 года», и именно её он надевал на встречу с русским императором Александром I в Тильзите. Позднее, в октябре, покупатель из Франции приобрёл за €2 тыс. фрагмент гроба Наполеона, выставленный на торги аукционным домом Métayer. Покупатель заплатил за лот €1600, ещё €400 составили аукционные издержки.