Вашингтон, 19 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никиту Кучерова признали первой звездой прошедшего игрового дня 19 ноября.

РИА Новости/Григорий Сысоев Никита Кучеров

Как сообщили в пресс-службе лиги, в матче с «Эдмонтоном» он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. С 13 голами Кучеров занял вторую строчку списка снайперов регулярного чемпионата. Первую — Кайл Коннор (14).

Второй звездой признали также российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который дважды отличился в матче с «Нью-Джерси», продлив результативную серию до 15 матчей и установив этим рекорд клуба и рекорд среди российских игроков.

Третьей звездой дня признали игрока «Бостона» Трента Фредерика.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта «Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря передачам Кучерова и Михаила Сергачёва. Матч завершился со счётом 3:1, с ничьей по итогам первого периода и с лидерством команды Кучерова во втором и третьем. Российские игроки отметились голевыми передачами.

Позднее, 5 ноября, пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву». Шайбами, помимо него, отметились оформивший хет-трик Брейден Пойнт и Майки Эйссимонт. Кучеров также записал в свой актив четыре голевые передачи.

В начале ноября Панарин набрал очки в 14 матчах подряд и повторил два рекорда. В матче против команды «Коламбус Блю Джекетс» он отличился двумя результативными передачами, и в результате этого в его активе стало 24 очка (8 шайб и 16 голевых передач) при показателе полезности +5. Панарин находится на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ.