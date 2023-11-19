Москва, 19 ноября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили 19 ноября на сайте МИД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны выразили общую обеспокоенность продолжающимся вооруженным конфликтом в секторе Газа. Главы МИД России и Ирана в этой связи подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и оказания содействия пострадавшему населению.

Помимо этого, Лавров и Амирабдоллахиан затронули график ближайших контактов и другие актуальные вопросы, представляющих взаимный интерес.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Как сообщалоИА Регнум, в конце октября российский министр иностранных дел заявил, что, если сектор Газа уничтожат и выгонят из него жителей, это создаст катастрофу на десятилетия, если не столетия. Президент России Владимир Путин также в конце октября назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой, и призвал остановить кровопролитие.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. В свою очередь Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, и начал наносить ответные авиаудары.

Лавров во время телефонной беседы с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном аш-Шейхом 7 ноября акцентировал внимание на необходимости скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа. После этого, 12 ноября, первая группа россиян, покинувших палестинский анклав, прибыла в Москву. По данным МЧС на 19 ноября из сектора Газа удалось вывезти более 550 россиян и членов их семей, включая 230 детей.