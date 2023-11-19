Москва, 19 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что тратит небольшие суммы, живя в столице — 150–200 тыс. рублей в месяц.

Михаил Терещенко/ТАСС Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский

«Сколько трачу на жизнь в Москве в месяц? Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю», — рассказал он в интервью, опубликованном 19 ноября на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Зиньковский родился в Новороссийске в 1996 году и в детстве занимался футболом в академии местного «Черноморца». В 12 лет пытался попасть в академии «Краснодара», ЦСКА и «Спартака», но его не приняли. Он поехал в спортивный интернат «Чертаново», где провёл пять лет. Потом играл за этот клуб, а также в команде «Зенит-2».

Зиньковский перебрался в Москву в июне 2022 года, перейдя в «Спартак» из «Крыльев Советов». В СМИ сообщили, что самарский клуб получил за это €4,3 млн, а спортсмену будут платить около 6 млн рублей в месяц.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, комментируя приход Зиньковского, отметил его высокую результативность и заявил, что приход такого игрока укрепит московскую команду.