Рига, 19 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Латвии и действующий глава внешнеполитического ведомства страны Кришьянис Кариньш заявил о желании войти в число претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом со ссылкой на распространённое представителем Кариньша заявление сообщило агентство Bloomberg.

OLIVIER MATTHYS/ EPA/ТАСС Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш

В документе говорится, что Кариньш готов «присоединиться к конкурсу». Глава внешнеполитического ведомства Латвии намерен поделиться тем опытом, который приобрёл, будучи на посту премьера. Также Кариньш указал на наличие «чёткого понимания российской угрозы», твёрдой позиции по Украине и подтверждённого опыта построения «международного консенсуса».

Союзники по Североатлантическому альянсу хотели бы рассмотреть на пост генерального секретаря кандидатов из различных регионов и с другими характеристиками, чем недавние генеральные секретари — выходцы из стран Северной Европы или Нидерландов, говорится в публикации Bloomberg.

Хотя для решения необходим консенсус, мнение США имеет больший вес, отметило агентство. Сообщается, что страны Прибалтики считают слишком агрессивно настроенными в отношении России, чтобы возглавлять НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, эстонский премьер Кая Каллас призналась, что готова занять пост генсека НАТО. Отвечая на вопрос, она выразила сомнение, что ей предложат такую должность, но в то же время высказалаа желание, чтобы её кандидатуру рассмотрели.

Действующий генсек альянса норвежец Йенс Столтенберг будет возглавлять его до октября 2024 года. В июне этого года глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что так хотят США.

Вместе с тем Уоллес указал, что кто бы ни стал новым руководителем НАТО, ему придётся столкнуться с грузом проблем, включая недостаточное выделение средств странами-участниками на целевой показатель в 2% ВВП.