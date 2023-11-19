Вашингтон, 19 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Поражение Украины в конфликте с Россией обернётся для Белого дома катастрофой, так как США утратят статус сильной державы. Такое мнение выразил журналист Гарланд Никсон в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой <…> Путин выигрывает. <…> Это крупное поражение для США», — подчеркнул журналист.

По мнению Никсона, США и раньше совершали ошибки, но тогда страна обладала экономической и индустриальной мощью, поэтому это им сходило с рук.

Журналист добавил, что поражение Украины приведёт к негативным последствиям для Штатов. Как предположил Никсон, в ближайшее время мир станет многополярным.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт ещё в декабре 2022 года писал, что США недооценивают угрозу провала политики, продвигаемой на Украине. Он заявлял о том, что в 2023 году ситуация на Украине зайдёт в тупик.

Позднее, 18 января, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией имело бы глобальные последствия. Такое развитие событий, как считает Хейнс, негативно отразилось бы на прочности западного альянса и поставило бы под сомнение способность Запада справляться с кризисами.

Журнал Military Watch 18 ноября написал, что всё больше аналитиков приходят к выводу о том, что поражение Киева практически неминуемо и может окончательно произойти в 2024 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября признал сложность ситуация на поле боя для Украины. Он также призвал страны альянса не допустить победы России, так как это принесёт альянсу вред.