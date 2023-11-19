Великий Новгород, 19 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Правоохранители задержали мужчину, в ночь на 19 ноября въехавшего в толпу на Mercedes в городе Боровичи в Новгородской области, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Кадр из видео

По версии следствия, мужчина умышленно направил автомобиль на людей, стоявших возле ресторана, после конфликта.

«Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. СК будет просить суд назначить автомобилисту арест на время следствия с учётом тяжести преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в Челябинске легковой автомобиль после столкновения на дороге въехал в остановку общественного транспорта. Из-за этого пострадали два человека.

В Москве 7 ноября легковой автомобиль протаранил группу пешеходов, двое получили травмы. ДТП произошло из-за столкновения с такси.