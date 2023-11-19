Хельсинки, 19 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Финские пограничники начали переговоры с российскими коллегами по поводу беженцев, прибывающих через контрольно-пропускной пункт «Вартиус». Об этом 19 ноября сообщило издание «Фонтанка».

ТАСС/EPA/LAURI HEINO

Как отмечается, оказавшиеся на финской стороне люди не подавали прошения об убежище, поэтому пограничники хотят понять, что с ними делать и хотят ли они вообще в Финляндию. Движение через «Вартиус» запрещено.

Как сообщало ИА Регнум, финские власти 16 ноября объявили о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года. По официальной версии, КПП закрыли из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Предварительно запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами и пересечение границы на велосипедах.

Москва оценила действия финских властей как недружественные и выразила сожаление в связи с тем, что они выбрали путь дистанцирования от прежнего позитивного характера двусторонних отношений с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения со стороны Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными и позднее пообещала, что Москва примет ответные меры в межведомственном формате.

Позже власти Финляндии временно закрыли пятый по счёту КПП «Вартиус», находящийся по соседству с международным автомобильным пунктом пропуска «Люття» в Карелии. КПП перестал работать якобы из-за большой загруженности — за один день через него прошли 67 просителей убежища. Позднее на границе с Россией прибыли финские военные и начали возводить заграждения на закрытом «Вартиусе».