Москва, 19 ноября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Кассетные бомбы РБК-500 необходимы в первую очередь для того, чтобы пресечь и остановить любые попытки штурма пехотинцев Вооружённых сил Украины российских позиций. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

РИА Новости/Станислав Красильников

Ранее в Сети появилось первое видео применения российскими военными кассетной бомбы РБК-500 по украинским позициям в зоне спецоперации.

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Как объяснил Коновалов, снаряды РБК-500 применяют в первую очередь не против техники противника, а для пресечения штурмов пехоты ВСУ.

«Эти снаряды могут остановить любые попытки пехотинцев атаковать российские позиции. Сейчас ситуация такова, что у ВСУ осталось очень мало техники на ходу. Поэтому они активно устраивают «мясные штурмы», то есть используют как щит пехотинцев. И в такой ситуации подобные бомбы очень опасны для штурмующих — для личного состава ВСУ», — рассказал Коновалов.

Он отметил, что российские силы долгое время не применяли кассетные боеприпасы и на опубликованном видео может быть одна из первых попыток российских войск. По словам военного эксперта, снаряд РБК-500 способен эффективно накрывать и пресекать любые атаки пехотинцев.

«Это же суббоеприпас, который раскрывается на высоте. И у него довольно большая площадь поражения», — отметил военный эксперт.

По его словам, внутри корпуса бомбы есть несколько боеприпасов. На определённой высоте корпус раскрывается и внутренние снаряды разлетаются в стороны на расстояние до нескольких километров. Коновалов также отметил, что подобные бомбы, в том числе и американского производства, ВСУ применяли уже давно и не только по военным целям. Россия обратилась к использованию кассетных боеприпасов как к необходимой ответной мере.

Как сообщало ИА Регнум, в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассмотрит применение кассетных боеприпасов в зоне СВО в случае, если США поставят такие снаряды Украине, но подчеркнул, что решение об этом принимают в Минобороны. Представитель Кремля отметил, что использование такого вооружения способно повлиять на ситуацию на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о получении доказательств, что ВСУ применяли в Харьковской области запрещённые противопехотные мины «Лепесток». По информации правозащитников, из-за этого пострадало около 50 мирных жителей, в том числе дети. При этом пострадавшие, как правило, оставались инвалидами — лишались стопы или голени.

Советник главы ДНР Ян Гагин в сентябре сообщил, что ВСУ регулярно обстреливали Донецк, используя мины «Лепесток». Украинская армия стала активно применять кассетные боеприпасы. Они представляют двойную опасность — суббоеприпасы могут взорваться при падении или стать неконтролируемой миной.