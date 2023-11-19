Лондон, 19 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Включение в рацион всего восьми продуктов помогает человеку поддерживать здоровье, а также способствует профилактике онкологических и ряда других заболеваний, сообщил старший преподаватель кафедры питания из Лондонского университета Свраджит Саркар в интервью, опубликованном 13 ноября порталом The Conversation.

Александр Кряжев/РИА Новости Упаковка с руколой

Он назвал шпинат, капусту, подвид свёклы мангольд, руколу, листовую капусту, черешковую капусту бок-чой, салат-латук и кресс-салат. В них много антиоксидантов, железа, кальция, калия и витаминов В6, С и К. Продукты рекомендуется употреблять сырыми, так как при термической обработке теряются их полезные свойства.

«Я предпочитаю сбалансированную диету, и добавление этой листовой зелени может помочь мне сохранить здоровье, улучшить иммунитет и снизить риск различных хронических заболеваний», — заявил диетолог.

Саркар сообщил, что эти продукты позволяют снизить риски некоторых видов онкозаболеваний, болезней сердца, диабета, болезни Альцеймера и других заболеваний головного мозга. Также они низкокалорийны, что положительно влияет на фигуру.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что для снижения риска заболеваний сосудов пожилым людям не рекомендуется употреблять большое количество витамина К. Его много в зелени, особенно в петрушке. По словам эксперта, этот витамин способствует свёртыванию крови, что может спровоцировать закупорку артериальных и венозных сосудов, а это несёт риски инфаркта миокарда и инсульта.

Кардиолог Юрий Конев 14 ноября сообщил о продуктах питания, которые могут спровоцировать проблемы в работе сердца. Он рассказал о пагубном влиянии на здоровье большого количества соли при определённых сосудистых заболеваниях, а также про вред алкоголя, фастфуда и продуктов с большим количеством сахара.