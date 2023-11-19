Москва, 19 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В ближайшие дни температура воздуха в ряде регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) заметно понизится. Резкое похолодание ожидается Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии, Якутии и Красноярском крае. Об этом 19 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

РИА Новости/Илья Наймушин

В Новосибирской, Омской, Томской областях температура воздуха опустится на 10–15 градусов. Уже в начале следующей недели, 20 ноября, воздух в Томской области не прогреется больше –10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 27–30 градусов мороза. В Красноярском крае 20 ноября похолодает до минус 15 градусов.

«В Хакасии к середине недели температура опустится до минус 30 градусов, а в Якутии ― до минус 40 градусов», ― уточнил метеоролог в беседе с ТАСС.

Кроме того, по его словам, в ряде регионов в течение нескольких дней синоптики прогнозируют «волны холода» ― отклонения от нормы на семь и более градусов. Речь идёт о Ненецком автономном округе (до — 25 градусов), Мурманской области (до 22 градусов мороза, что на 9–12 градусов ниже нормы), Карелии (до –16 градусов) и Коми (до –26…29 градусов)

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вильфанд предупредил, что в течение ближайших дней в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, а также Краснодарском крае, Крыму и ряде других регионов прогнозируются опасные природные явления. В частности, порывы ветра могут достигать от 25 до 35 м/с, метеорологи также ожидают сильный дождь, грозу, местами снег и гололёд. Кроме того, по его словам, глубокий циклон пройдёт через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую и Белгородскую области.

19 ноября ряд регионов Сибири оказался во власти мощного урагана. От разгула стихии пострадали Кемеровская область, Алтайский и Красноярский края, а также Республика Алтай.

В январе 2024 года в Москве и Московской области прогнозируется близкая к климатической норме температура воздуха, однако при этом ожидается очень изменчивая погода.