Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Захваченное в Аденском заливе хуситами из шиитской группировки «Ансар Аллах» судно Galaxy Leader не является израильским и в составе его экипажа нет граждан страны. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Abdulnasser Alseddik / Zuma/TASS

«Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно», — говорится в сообщении.

Захват хуситами грузового судна около побережья Йемена в ЦАХАЛ назвали очень серьёзным инцидентом международного уровня.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситские мятежники захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Ранее в этот же день хуситы предупредили о намерении захватывать любые связанные с Израилем суда.

Хуситы 31 октября запустили по территории Израиля беспилотники и баллистические ракеты. Представитель движения Яхья Сариа объявил, что хуситские мятежники собираются и дальше наносить удары по объектам в Израиле. Затем, 1 ноября, они опубликовали кадры запуска ракет в сторону Израиля.

Движение «Ансар Алла» ещё 13 октября заявило о своей готовности поддержать палестинцев в борьбе с Израилем.