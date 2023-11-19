Бишкек, 19 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла в возрасте 70 лет. Об этом стало известно 19 ноября.

kino-teatr.ru Актриса Татьяна Стрельцова

Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Актрисы не стало несколькими днями ранее, 17 ноября. Её вклад в культуру Киргизии невозможно оценить, отметили в пресс-службе.

«Такие мастера своего дела, как она, являются гордостью нашей страны и гарантом сохранения лучших традиций актёрского мастерства и передачи их будущим поколениям», — говорится в сообщении.

Представители Жапарова выразили соболезнования семье умершей актрисы, её родным и близким.

«Разделяем боль невосполнимой утраты», — отметили в пресс-службе киргизского лидера.

Начало карьеры

Стрельцова родилась в 1953 году в Москалёвке в Казахской ССР. После того как в 1972 году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской, сразу же начала работу в Киргизском русском театре драмы.

Заслуги

Театральная карьера актрисы заняла 40 лет её жизни. Стрельцова исполнила свыше 70 ролей, в том числе в спектаклях «А зори здесь тихие…» и «Горе от ума». В 1983 году актрису удостоили звания заслуженной артистки Киргизской ССР, а в 1996 году — народной артистки Киргизии.