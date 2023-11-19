На втором блоке АЭС в Египте начали монтаж ядерного оборудования
На втором блоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте начали установку ядерного оборудования
Каир, 19 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. На втором блоке атомной электростанции «Эд-Дабаа», возводимой в Египте в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», начали монтировать элементы ядерного оборудования. Об этом сообщил глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль. Его заявление опубликовано на официальном сайте управления.
Он уточнил, что специалисты начали процесс установки устройства локализации расплава.
«Проект атомной электростанции в Египте продвигается более быстрыми темпами, чем запланировано графиком», ― подчеркнул глава управления.
Монтаж ловушки активной зоны реактора второго атомного энергоблока является одним из важнейших этапов, запланированных на 2024 год, однако его завершили досрочно в ноябре 2023 года, сообщил на церемонии глава компании «Атомстройэкспорт» Андрей Петров.
Он также добавил, что первый бетон в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции «Эд-Дабаа» планируют залить до конца 2023 года. После этого, по его словам, специалисты перейдут к основному этапу капитального строительства всех четырёх блоков АЭС «Эд-Дабаа».
Как сообщало ИА Регнум, строительство первой в Египте АЭС началось в июле 2022 года. В мае 2023 года первый бетон залили в плиту энергоблока № 3.
Шестого октября на «Эд-Дабаа» начали монтировать установку первого ядерного оборудования — «ловушку расплава». По этому случаю на объекте провели торжественную церемонию, на которой присутствовали представители «Росатома» и египетской стороны.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» 11 октября заявил, что строительство российской АЭС в Египте идёт с опережением графика. Он подчеркнул, что это флагманский проект России на Африканском континенте.
Всего на атомной электростанции планируется возвести четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Для этого задействуют новейшую технологию.