Москва, 19 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Алтайский край участвует во всех национальных проектах, инициированных президентом России, в сфере дорожного строительства, развития промышленности, сельского хозяйства и туризма. Всего за шесть лет на их реализацию направлено почти 100 млрд рублей. Об этом 19 ноября в ходе презентации региона на международной выставке-форуме «Россия» рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА Новости Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

В числе одного из главных инфраструктурных проектов России он назвал расширение Чуйского тракта. Тимченко пояснил, что трасса имеет огромное значение для развития туризма и внешних торговых связей со странами Азии. Сеть автомобильных дорог Алтайского края — порядка 55 тысяч километров — самая протяжённая в России. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» за шесть лет в крае обновили почти 2 тысячи км трасс.

Глава региона добавил, постоянного внимания требуют и природные богатства края.

«Чтобы сохранить их для будущих поколений, мы проводим большую работу. Например, три года назад по решению президента нашей страны мы создали национальный природный парк «Салаир», реликтовые растения которого пережили не одну историческую эпоху», — сказал Томенко.

Кроме того, в Алтайском крае с нуля строят новый бальнеологический курорт под названием «Белокуриха горная».

Губернатор отметил, что в регионе очень развит агропромышленный комплекс.

«Алтайский край играет одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной безопасности России за счёт самой большой в стране площади пашни», ― сказал Томенко.

В крае инициировали аграрные мегапроекты, позволяющие в разы увеличить производство мясной и молочной продукции. Только по линии животноводства реализуют 15 крупных инвестпроектов на 32 млрд рублей.

В рамках импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России предприятия Алтайского края наращивают поставки продукции, не имеющей отечественных аналогов, в том числе шин, двигателей, сельхозтехники, кокса для производства стали, железнодорожных вагонов и других видов продукции, рассказал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, форум «Россия» стартовал 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В нём участвуют все 89 регионов страны. Всего на выставке 131 экспозиция.

В первый день форум посетили более 190 тысяч человек. А за три дня на международной выставке побывали 448 тысяч человек. Также её уже посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 государств.

На Дне региона в рамках выставки целый ряд субъектов представили свои достижения. 9 ноября об основных достижения в различных отраслях рассказали представители Камчатского края. Среди них достижения в рыбной отрасли, туризме, предпринимательстве, промышленности и технологий и других сферах.