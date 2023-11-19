Москва, 19 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Минобороны России 19 ноября показало кадры попадания сброшенного российским беспилотником боеприпаса прямо в бойца ВСУ.

Кадр из видео

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В ролике видно, что оператор FPV-дрона сработал на опережение и сбросил боеприпас, не дожидаясь, когда украинский военный окажется в зоне действия. Начав падать заранее, боеприпас приземлился непосредственно за спиной шедшего бойца ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские десантники уничтожили группу пехоты и грузовой автомобиль ВСУ на артёмовском направлении с помощью беспилотника. Оператор дрона обнаружил двигавшийся по дороге грузовик и группу украинских военнослужащих, пытавшихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских попаданий. Но оператор, благодаря подсказкам помощника, умело зашёл на цель и попал точно в неё. Как отметили в Минобороны, ВДВ успешно используют дроны в ходе боевых действий.