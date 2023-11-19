Москва, 19 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России доставит ещё 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, в Москву. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«Очередной спецборт МЧС России доставит ещё 117 россиян и членов их семей в Москву», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что МЧС России совместно с МИД продолжает работу по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Всего на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек, включая 230 детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847239" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Москву четвёртую группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. На борту находились 120 российских граждан и членов их семей. Эвакуированных из сектора Газа в течение всего пути сопровождают медики и психологи.

Первая группа российских граждан, покинувших палестинский анклав, прибыла в Москву 12 ноября. На борту находились 70 человек. Самолёт со второй группой в составе 98 человек приземлился в аэропорту Домодедово 15 ноября. Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа 18 ноября покинули ещё 46 российских граждан.

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко 17 ноября сообщил, что российские власти получили 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 ноября заявила, что предстоит эвакуировать около 300 детей.