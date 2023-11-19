Анкара, 19 ноября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. У побережья Турции сел на мель сухогруз под флагом Панамы. Из-за сильного шторма судно практически разломилось надвое. Об инциденте сообщил телеканал Sözсü.

kafkametler.com

На борту находились 13 членов экипажа. Всем им удалось переправиться на берег. Никто не пострадал. ЧП произошло возле порта Эрегли на Чёрном море.

Как сообщает ТАСС, возле этого порта другой турецкий сухогруз Kafkametler подал сигнал, что его сносит штормом к военному волнорезу. Пока с судном не удалось установить связь. На борту Kafkametler находятся 12 членов экипажа. Сухогруз следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий Алиага. Проведение поисково-спасательной операции не удаётся начать из-за плохих погодных условий.

В порядка 60 городах Турции, включая крупнейшие Стамбул, Анкару и Измир, власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили о возможных сильных ливнях, подтоплениях и шквалистом ветре.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября недалеко от побережья в Невельском районе Сахалина на мель сел танкер «Виктория». ЧП произошло в 400 метрах от берега. В результате происшествия судно не получило пробоин.

В Волго-Каспийском канале 15 октября на мель сел следовавший в Иран сухогруз. Тогда отмечалось, что судовой ход на канале не нарушен, разлива нефтепродуктов нет.