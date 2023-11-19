Москва, 19 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Сети показали первое видео применения российскими военными кассетной бомбы РБК-500 по украинским позициям в зоне спецоперации.

Кадр из видео

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В ролике видны многочисленные частые взрывы, сопровождающие применение бомбы. Снаряды разорвались на обширной территории. Ролик опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Как сообщало ИА Регнум, в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассмотрит применение кассетных боеприпасов в зоне СВО в случае, если США поставят такие снаряды Украине, но подчеркнул, что решение об этом принимают в Минобороны. Представитель Кремля отметил, что использование такого вооружения способно повлиять на ситуацию на поле боя.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу также заявил, что Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов. Как он отметил, США с союзниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине, и напомнил, что у России на вооружении такие тоже есть.