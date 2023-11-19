Лондон, 19 ноября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск выдохлось, а из-за наступления «сезона грязи» до весны не стоит ожидать от них военных успехов. Такое мнение 19 ноября высказал британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«На поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось, а «сезон грязи» не позволяет рассчитывать на дальнейшее серьёзное продвижение до весны», — написал он.

Галеотти также признал, что украинская армия истощена и несёт огромные потери, несмотря на то, что пытается свести их к минимуму.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер рассказал, что главком ВСУ Валерий Залужный признал, что уверенность в способности ВСУ прорвать российскую обороны была ошибочной. Эксперт напомнил, что в 2022 году украинский генерал говорил абсолютно другие вещи: он был уверен в способности Киева нанести поражение России и требовал у Запада для этого 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

Американский журнал Foreign Affairs 17 ноября написал, что Киеву стоит начать мирные переговоры и переключиться на оборонительную стратегию на фоне провала контрнаступления украинской армии. По утверждению авторов, ВСУ смогут вновь начать наступление, когда появится удобный момент для этого.

Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что вызванный обострением ближневосточного конфликта дефицит снарядов у ВСУ может привести к их отступлению. Он пожаловался на острую нехватку снарядов натовского калибра 155 мм в украинской армии.