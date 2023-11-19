Москва, 19 ноября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») получила патент на многофункциональный сверхзвуковой самолёт тактической авиации, сообщил 19 ноября ТАСС.

РИА Новости/Пресс-служба Минпромторга

«Изобретение <…> предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх– и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот», — процитировали журналисты документ.

В патенте также говорится, что новый самолёт сможет выполнять функции воздушного командного пункта управления во время сетеориентированных действий смешанных групп самолётов.

Наиболее близким к новой машине будет модернизированный многоцелевой истребитель Су-30МК, так как у них ряд общих признаков и характеристик, говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября госкорпорация «Ростех» объявила о начале подготовки производства первых лёгких однодвигательных истребителей пятого поколения Checkmate. Документацию по ним с учетом корректировок отправили на завод-изготовитель.

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров в тот же день сообщил, что первый опытный образец Checkmate планируют создать до конца 2025 года. Впервые истребитель показали публике на авиакосмическом салоне МАКС-2021 летом 2021 года. Его основными достоинствами являются малозаметность, низкая стоимость лётного часа и открытая архитектура.