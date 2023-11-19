Анкара, 19 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Учёные из Турции сделали археологическое открытие, пролив свет на местонахождение Ноева ковчега, говорится в материале «РИА Новости».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Исследователи приступили к раскопкам у деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры, расположенной на востоке Турции. Опираясь на открытие, сделанное картографом Ильханом Дурупинаром в 1959 году, учёные с помощью георадаров обнаружили под землёй искусственную конструкцию в виде корабля. В отчёте турецкой экспедиции от 2021 года говорилось, что георадар позволил обнаружить на глубине от восьми до двадцати футов параллельные линии и угловые структуры. Учёные изучили образцы горных пород местности и выяснили, что в их составе есть обработанная глина и морские организмы.

Куратор экспедиции, проректор Университета Агры имени Ибрагима Чечена Фарук Кая заявил, что первичные результаты показали, что человеческая деятельность присутствовала в этом регионе со времен энеолита между 5500 и 3000 годами до нашей эры. По времени это совпадает с датировкой Всемирного потопа.

Таким образом, исследование турецких учёных и анализ почв в районе Тельчекер и Узенгили может стать одним из доказательств, что Ноев ковчег действительно причалил к Арарату. Исследования учёных в этом направлении продолжатся в 2024 году.

Это не первая попытка специалистов со всего мира приблизиться к библейской тайне. Причём Ноев ковчег находили не только на Арарате. В Священном Писании не указано точное место, где Ной причалил к земле. Там лишь упоминаются Араратские горы.

Поэтому археологи из Ирана предположили, что в Библии речь может идти о государстве Урарту, существовавшем с XIII по VI век до н. э. на территории современной Армении, Восточной Турции и Северо-Западного Ирана. Они решили, что единственная гора, которая подходит под библейское описание, — это Тахте Солейман. На её вершине археологи действительно обнаружили остатки окаменевшей древесины, которые совпали с описанием Ноева ковчега в Библии. Однако в теории иранских учёных специалисты нашли много грубых ошибок.

Ещё в 2010 году британские учёные предположили, что Ноев ковчег, возможно, представлял собой нечто вроде гигантского круглого плота из тростника. К этому выводу они пришли, прочтя описание ковчега на вавилонской глиняной табличке, обнаруженной в 1940-х на Ближнем Востоке. Её возраст учёные оценили в 3,7 тыс. лет.

Затем в мае 2017 года группа исследователей из Китая и Турции заявила о том, что им удалось обнаружить Ноев ковчег. Тогда специалисты утверждали, что Ноев ковчег скрыт толстым слоем вулканической породы и снега на горе Арарат. Исследователи нашли там куски древесины, которые, по всей видимости, были строительным материалом, а также неподалёку от этого места — 20-метровые деревянные конструкции.