Берлин, 19 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. На Германии неизбежно скажется запрет Федерального конституционного суда о перераспределении невостребованных 60 млрд евро из госбюджета. Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Линднер предупредил, что в краткосрочной перспективе запрет на использование этих средств повлечёт за собой тяжёлые последствия. Министр отметил, что сейчас власти вынуждены модернизировать экономику, вкладывая в неё меньше субсидий от государства. Эти 60 млрд он планировал потратить на проекты энергетического перехода.

«Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями»,— заявил глава минфина.

Он добавил, что идея перераспределить деньги из одного фонда в другой была коалиционной договорённостью до его вступления в должность.

«Я принял это, поэтому сейчас не уклоняюсь. Мы оценили этот подход как юридически ответственный», — пояснил министр финансов.

Линднер отметил, что в долгосрочной перспективе эффективность экономики повысится через снижение бюрократии, и добавил, что развитие технологий и привлечение частного капитала также окажет положительный эффект на немецкую экономику.

Федеральный конституционный суд Германии признал незаконным перераспределение правящей коалицией кредитов в Фонд климата и трансформации (KTF), которые предназначались для фонда по борьбе с COVID-19.

По этой теме журналисты Bild писали, что власти могут только запретить перераспределять миллиарды евро между фондами, но не заберут их из рук правящей коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне решения немецкого суда рейтинг правящей коалиции в Германии обвалился до 35%. Проведённое институтом Insa для газеты Bild am Sonntag исследование показало, что только треть населения ФРГ поддерживает входящие в правящую коалицию партии: за СДПГ могут отдать свой голос 16% немцев. «Зелёных» поддержат 13% и СвДП — 6%. В сравнении с 2021 годом, когда коалиция пришла к власти, поддержка со стороны населения снизилась на 17 процентных пунктов.