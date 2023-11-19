Москва, 19 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Украинские власти находятся в отчаянии, потому что откровенно поднимают вопрос существования своей страны в перспективе ближайшего десятилетия, что ещё недавно было запретной темой. Такое мнение в беседе с ИА Регнум рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью задался вопросом, есть ли хоть один шанс у Украины сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет, а также, как может страна обрести преимущество над Россией. По мнению чиновника, чтобы ВСУ имели возможность соперничать с российскими войсками, у Москвы должны быть ограничены ресурсы.

Кошкин обратил внимание на то, что ещё несколько месяцев назад любые разговоры на Украине, которые подвергали сомнению дальнейшее существование государства, запрещались. И тем более сложно представить, чтобы об этом рассуждали киевские власти.

«Это подразумевает отчаяние, потому что раньше подобные темы никак даже не затрагивались. Это была запретная тема. И кому он (Михаил Подоляк. — прим. ред.) сейчас задаёт вопрос? Он задаёт этот вопрос уже нам, Москве. Мол, а вы как планируете, раз все ресурсы у вас, раз мы вас сдержать не можем, то тогда вы нам скажите — вы нас оставите? Вот как надо понимать подобного рода размышления Подоляка», — поделился мнением Кошкин.

На его взгляд, у киевских властей заканчиваются темы, которые бы подбадривали украинское общество, которые рассказывали бы о преимуществах над российскими войсками. И поэтому Подоляк и другие его соратники, как заметил Кошкин, ищут новые инфоповоды, решения, чтобы как-то настроить свой народ на дальнейшее противостояние.

«Вообще, интересно, почему вдруг подобного рода аналитические рассуждения стали появляться и на Западе у политиков и экспертов, а также и у нынешней киевской власти. Они всё время анализируют, что надо для того, чтобы победила Украина и что делать после победы. Это может быть откровенный заказ, который уже характеризует переход к другой парадигме», — заметил военный эксперт.

То есть если раньше, как пояснил Кошкин, речь шла исключительно о силовом «превосходстве», о реванше в действии, то сейчас киевский режим находится в поисках иных возможностей для себя. Большим разочарованием для украинских властей стал провал контрнаступления, и главком ВСУ Валерий Залужный откровенно признался, что украинские войска оказались в тупике. К тому же ресурсы, которые обещал Украине Запад, не поступают. И уже в Евросоюзе признали, что не могут обеспечить Киев в 2023 году обещанными ранее снарядами и необходимым количеством боевой техники.

«Ведь суть в том, что Украина не может нарастить ресурс. То есть раньше, когда многое обещали на Западе, украинские власти говорили, что задавят Россию своей мощью и поддержкой от других стран. Но всё обернулось иначе для Украины, и сейчас там думают, как по-другому одолевать Россию», — отметил Кошкин.

Он обратил внимание, что и западные санкции не сработали и не ослабили Россию, как это задумывали. Поэтому киевские власти говорят об ограничении российских ресурсов, что, конечно, как заметил политолог, может быть прямой угрозой, а именно посягательством на ресурсы и военные возможности России.

Тем временем американский журнал Military Watch опубликовал материал, в котором допустил, что Украину ждёт неминуемое поражение уже в 2024 году. Журналисты отметили, что военное командование украинских войск посылает новобранцев в зону тяжёлых боестолкновений без необходимой подготовки, что приводит к их быстрой сдаче в плен российским военным, из-за чего более опытные военнослужащие ВСУ расстреливают беглецов для предотвращения дальнейшего дезертирства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Михаил Подоляк 17 ноября в интервью украинскому 24-му каналу заявил о своём недовольстве сроками поставок западного оружия Украине, которые иногда превышают 100 дней.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что ситуация на поле боя для Киева оказалась сложнее, чем они ожидали. Он также рассказал о наступлении Вооружённых сил России и окружении Авдеевки и добавил, что Москва не намерена идти на уступки.