Москва, 19 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует участвовать в виртуальном саммите G-20, сообщил 19 ноября телеканал «Россия 1».

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты отметили, что впервые за долгое время глава государства и западные лидеры могут стать участниками одного мероприятия. Кроме того, в планах президента участие в телемосте стран БРИКС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 ноября сообщил, что в Кремле готовятся к тому, что президент будет участвовать в онлайн-саммите G-20. Мероприятие запланировали на 22 ноября. В октябре официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщил, что приглашения на саммит разослали, Нью-Дели ожидает участия максимально возможного числа лидеров стран, входящих в объединение.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не участвовал в саммите G20 в Нью-Дели в сентябре и не выступал там по видеосвязи. Россию представлял на мероприятии глава МИД Сергей Лавров.

Российский президент также принял участие на саммите АТЭС, проходившем с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. На него прибыл вице-премьер России Алексей Оверчук. После завершения мероприятия он сообщил журналистам, что саммит прошёл успешно, удалось достигнуть компромисса. В опубликованной итоговой декларации саммита нет упоминаний про Украину и Ближний Восток.