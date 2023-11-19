Москва, 19 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин раскритиковал сбежавших из России артистов. В интервью в программе RTVI «Легенда» он резко высказался о бывшей актрисе «Современника» Чулпан Хаматовой, признавшись, что она никогда ему не нравилась.

Михаил Терещенко/ТАСС Актриса Чулпан Хаматова

«Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чём», — сказал музыкант, слова которого привёл «СтарХит».

Также Рыбин признался, что ему непонятна позиция в отношении России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), отец которого был военным.

«Мы всё равно это восприняли как предательство. А еще потом и Алла высказалась так некрасиво о нас всех. После этого мы уже обозлились», — добавил бывший солист группы.

Он также вспомнил о неприветливом характере Пугачёвой, которая, по его словам, ставила себя выше других артистов и исполнителей.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Чулпан Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьёй из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины, осудив действия российских властей.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Хаматовой из попечителей фонда «Круг добра», а в Ульяновске исчезла звезда, заложенная в честь актрисы на «Аллее звёзд» на улице Гончарова.

Пугачёва с семьёй уехала из России в Израиль весной 2022 года, но несколько раз приезжала на родину на непродолжительное время. Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко подвергла критике Пугачёву за её отъезд из России, а потом из Израиля. Парламентарий считает, что певица ищет себе «очередную родину».

Осудивший спецоперацию Максим Галкин уехал из Израиля на гастроли практически сразу после обострения палестино-израильского конфликта и начала боевых действий.